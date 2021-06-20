الهام الفضالة تتعرض للهجوم والانتقاد بسبب سرقة صورة

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة للانتقادات والسخرية بعد قيامها بنشر صورة جديدة لها قامت من خلالها بوضع راسها على جسد موديل أجنبية.

وكانت الهام الفضالة قد نشرت صورة جديدة عبر حسابها الخاص في سناب ظهرت فيه بإطلالة شبابية كأنها فتاة عشرينية، مرتدية ملابس كاجوال عبارة عن تنورة بنقشة الكاروهات وبلوزة قصيرة جدًا.

واعتمدت الفضالة تسريحة الشعر المرفوع مع امساكها "آيس كريم" في يدها، ولفتت الهام الفضالة الأنظار اليها بهذه الصورة وأبدى الجمهور اعجابه برشاقة الهام الفضالة بالرغم من أنها أصبحت جدة وستبلغ الـ 48 عامًا في 18 من شهر يونيو الحالي.

وانهالت كلمات الغزل عليها بشكل كبير، وتداول الجمهور الصورة بشكل واسع للحديث عن رشاقة الهام الفضالة وشبابها اللافت واصفينها بـ "أجمل جدة".

ولم يستمر الأمر طويلًا حيث اكتشف عدد من رواد السوشال ميديا ان الصورة التي ظهرت فيها الهام الفضالة هي بالأصل تعود إلى موديل أجنبية شابة، وأن الفضالة لم تقم فقط باستبدال رأسها بل استبدلت الوجه فقط لتظهر بهذه الطريقة.

وتحولت كلمات الغزل إلى السخرية والانتقاد بشكل كبير، وراى البعض أن الهام الفضالة بدأت تتصرف بطريقة غير احترافية سعيًا للحصول على مظهر شبابي باستمرار حتى وإن كان الأمر غير حقيقي.

وقال آخرون إن الهام الفضالة بهذا التصرف لم تحترم سنها ولا حتى مكانتها الاجتماعية وتاريخها الفني الكبير، منتقدين هوس الفنانات بالجمال والمظهر.

وجاء في التعليقات: "والله ماعندكم سالفة الفضاوة لاعبة فيكم لعب والتنمر صاير زي شري المويا، اكيد احد من الفانز عمل لها الصورة وعجبتها ونزلتها بحسابها تحبو الفلسفة على قِلة سنع"

وقالت أخرى: "يعني ابي افهم شتبي اكثر شكبرها ومتشببه تبي تاخذ زمنها وزمن غيرها !!، وتابعت خرى: "مشاهير الفلس متعودين على السرقه حته بالصور".

الهام الفضالة ومسلسل أمينة حاف

وعلى الصعيد الفني شاركت الفنانة الكويتية الهام الفضالة في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "أمينة حاف" إلى جانب نخبة من النجوم من أبرزهم شوق الهادي، ليالي دهراب، شهد سلمان وآخرون.

وجسدت الهام الفضالة في العمل شخصية امينة وهي سيدة بسيطة ومسالمة تضطر للموافقة على الزواج من رجل متزوج من 3 سيدات قبلها.

