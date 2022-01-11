الهام الفضالة تعلن استعادتها حضانة ابنتها النور.. فيديو

كشفت الفنانة الكويتية الهام الفضالة عن عودة ابنتها النور لحضانتها عبر منشور أعلنت فيه الخبر، كما نشرت الفضالة فيديو وجهت فيه شكرها لكل من ساندها في الفترة الماضية.

الهام الفضالة تستعيد حضانة ابنتها

يُشار إلى ان النور كانت تعيش مع والدها الصحفي خليل التميمي، وأثارت عودة النور إلى حضانة والدتها ردود فعل واسعة ومتضاربة بين رواد السوشال ميديا وجاء في التعليقات: "ست الهام انت لو تفكرين بعيالج ماتركتيهم ورحت عشتي حالة حب بعد الخمسين وتزوجتي غير ابوهم وتتكلمين عن حياة سليمة؟ وين سليم بالموضوع مدا اشوف والرجال غريب عنهم وكافي تمثيل

وأضافت متابعة: "الحين هي مصوره انها خذت الحضانه وطليقها مصور البنت يسألها كيف كانت الزياره مين نصدق الحين على العموم الله يصلح الحال وياريت ما تصورون لنا حياتكم الشخصيه خلاص كلن راح في حاله الله يستر عليكم

الهام الفضالة وزواجها من شهاب جوهر

الجدير بالذكر أن الفضالة كانت قد اعلنت بشكل رسمي ارتباطها بمواطنها الفنان شهاب جوهر بعد ان شاركا سويًا في مسلسل امينة حاف، واضطرت الفضالة لاعلان الخبر بعد تسريب زواجها مع التعليق بأنها انفصلت عن زوجها للارتباط بها لتؤكد الفضالة ان الطلاق وقع بينها وبين زوجها قبل مدة من زواجها بالفنان شهاب جوهر

وفنيًا بدأت الفضالة مؤخرًا تصوير مشاهدها في الموسم الثاني من امينة حاف على ان يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2022

