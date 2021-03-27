الهام الفضاله تثير حيرة متابعيها بأحدث ظهور لها: (غيرت راسها)!

أثارت النجمة الكويتية إلهام الفضالة حيرة محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على (انستجرام) تناقلتها العديد من الحسابات التي تختص بالاخبار الفنية حيث بدت بشكل مختلف عن ذلك الذي عرفه الجميع.

وظهرت الفنانة الهام الفضالة في الصورة المتداولة بشكل مختلف تماما حيث رأى العديد من المتابعين أنها تبدو أصغر في السن مما هي عليه في الواقع.

وتساءل الجمهور عما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل جديدة فيما رأى آخرون أن السر يكمن في استخدامها (الفيلتر).

ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات حيث حقق الصورة أكثر من 170 ألف إعجاب: (بأحدث فلتر) و(إي منيح قلتو مين هي أستغفر الله ما عاد ضل حدى على حاله) و(صغرانة مرة إلهام يعجبني اهتمامها بنفسها) و(غيرت راسها) و(بسبب الفلتر بس لازم على الطبيعة نشوف).

اما فنيا، فتطل الفنانة في رمضان المقبل على جمهورها من خلال المسلسل الكويتي الكوميدي الاجتماعي (أمينة حاف).والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، وتغلب عليه الكوميديا السوداء، ويتطرق في جوهره إلى موضوع تعدُّد الزوجات، من إنتاج الفنان باسم عبد الأمير، وتأليف علي الدوحان، وإخراج سائد الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، فيّ الشرقاوي، خالد العجيرب، شوق الهادي، عبدالله الطليحي، طيف، ليالي دهراب، شهد السلمان، وطلال باسم.