الوسوف يطرح كليب (سكت الكلام) بمشاركة عابد فهد و ميلاد يوسف

طرح النجم السوري وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته الجديدة (سكت الكلام) عبر قناته على (يوتيوب).

أغنية (سكت الكلام) تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجي، توزيع ​طوني سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر في مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية في إطار درامي، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر في أول الكليب وهو يقول له: (بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشي وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا).

يذكر أن الفنان اللبناني زياد برجي، يتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف في عمل فنى جديد يتم التحضير له قريبًا.