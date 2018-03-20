حقيقة تدهور الوضع الصحي للنجمة نجلاء فتحي

طمأن المحامي عاصم قنديل شقيق زوج الفنانة نجلاء فتحي، جمهورها بشأن حالتها الصحية، نافيا الأخبار التي تفيد بتدهور حالتها الصحية.

وقال قنديل ردا على تغريدة الناقدة ماجدة خير الله: (كل الأخبار التي يتم نشرها حول تدهور حالتها الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي تتمتع بصحة جيدة)، حسب موقع صدى البلد.

وأضاف : (الى الأستاذة الفاضلة ماجدة خير الله.. الفنانه نجلاء هي زوجة شقيقي الأستاذ حمدي قنديل.. وهي بصحة جيدة، ولم تنتابها أي أعراض مرضية خلال السنوات الأخيره، اتمنى لها ولشقيقي وافر الصحه وطول العمر).

وكانت خيرالله، نشرت صورة لنجلاء فتحي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعلقت عليها قائلة: (أتمني للفنانة نجلاء فتحي الشفاء العاجل).