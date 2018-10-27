اليسا تهاجم اسرائيل و بشدة!

استنكرت الفنانة اليسا تعرّض شرطة الاحتلال الاسرائيلي لعدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية في القدس، قائلة: (كل ما يحصل في هذا العالم يصب في مصلحة كيان اغتصب أرضاً وما زال. اسرائيل تقتل عرضنا كل يوم وتفتك بشعوبنا بالرصاص وبالفكر ونحن متفرّجون. بئس هذا الزمن).

وفي سياق منفصل، تحتفل إليسا بعيد ميلادها بعد يومين إذ غرّدت قائلةً: (يومان متبقيان على عيد ميلادي، هذا اليوم مميز جداً بالنسبة إليَّ، ما زلت أستيقظ في كل صباح وأردّد، أنا بصحة جيدة، أنا سعيدة وممتنّة وفي حالة حب، أحمد الله على كل شيء).