اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89، تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات والاحتفالات المُميّزة التي سيستمتع بها سكّان دبي وزوّارها.

شاهد عروض الألعاب الناريّة الرائعة في "ذا بيتش"، "جي بي آر" أو في "ذا بوينت" نخلة جميرا، أما في دبي فستيفال سيتي مول، فيُمكنك الاستمتاع بعرض "تخيّل" الذي يضمّ النار، واللّيزر، والأضواء على أنغام الموسيقى السعودية التراثيّة، وذلك من 19 إلى 23 سبتمبر.

تستضيف دبي كذلك مجموعة من الحفلات الفنيّة مثل حفل النجمة بلقيس فتحي في سيتي ووك في 19 سبتمبر، والنجمة شمّا حمدان في "لا مير" في 20 سبتمبر.

ينضمّ برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، إلى هذه الاحتفالات أيضاً، حيث سيتلوّن بلون العلم السعودي في 23 سبتمبر، بمرافقة عرض خاص لنافورة دبي على أنغام النشيد الوطني السعودي. أما إذا كنت تفضّل الوجهات الداخليّة، فتوجّه إلى دبي مول حيث ستقدّم فرق موسيقية سعودية تراثيّة عروضاً مُميّزة.

سيكون هناك الكثير من المرح لكل أفراد العائلة مع نشاطات خاصّة للأطفال، وعروض ترفيهيّة وثقافيّة. تابعنا للمزيد من التفاصيل حول الاحتفالات.