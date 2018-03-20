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آمال ماهر تكشف: "خلاف بسيط بيني وبين تركي آل شيخ ولم يعتدِ عليّ بالضرب"!

آمال ماهر تكشف: "خلاف بسيط بيني وبين تركي آل شيخ ولم يعتدِ عليّ بالضرب"!
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