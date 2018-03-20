آمال ماهر

تعاود قصة الفنانة المصرية امال ماهر مع تركي آل شيخ للظهور بين فترة وأخرى، فبعد قيام إعلامي مصري في وقت سابق بالكشف أن الفنانة المصرية كانت قد تزوجت سرًا من تركي آل شيخ وبانه كان قد أهداها طائرة خاصة.

عادت المواقع يوم أمس للحديث عن هذه العلاقة الغير واضحة ومفهومة بين ماهر وال شيخ، حيث تناقلت هذه المواقع أن ماهر كانت قد تعرضت للضرب على يد ال شيخ بوجود عدد من الأشخاص والذين شهدوا على هذه المواقعة، وانها كانت قد تقدمت ببالغ ضده اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب.

إلا أن ماهر وكعادتها خرجت لتنفي حادثة الضرب مؤكدة أن ما حدث بالفعل هو خلاف بسيط على بعض الأمور الفنية، وأنهما استطاعا تجاوزه، وأن علاقتهما مبنية على الاحترام المتبادل بينهما.

وحتى هذه اللحظة تبقى علاقة الفنانة المصرية آمال ماهر بالسعودي تركي آل شيخ مثار جدل، ومليئة بالغموض، حيث تظهر بعض التفاصيل كل فترة للعلن ويتم نفيها من الطرفين.