انتشار مشهد فاضح لممثلة سودانية.. وتقرر الرد بالدموع

أحدثت الممثلة السودانية الشابة خلود أبو بكر حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمها مشهدًا في إحدى الأعمال التلفزيونية وصف بـ"غير الأخلاقي".

الممثلة السودانية خلود أبو بكر في مشهد فاضح

وتعرضت خلود أبو بكر للهجوم والانتقادات من قبل المجتمع السوداني بسبب مشهد مأخوذ من الحلقة الرابعة للمسلسل الكوميدي "زوجان ولكن"، الذي كشفت فيه بعض أعضائها الحساسة، مُشيرين إلى أن مثل هذه المشاهد تسيء للمرأة السودانية.

وتظهر خلود في المشهد مرتديةً فستان منزلي باللون الأبيض مُزيَّن بطبعات على شكل ورود، حيث تعمل على إمساك فستانها بيدها، لتتكشف قدمها وأفخادها.

خلود أبو بكر تعتذر لمتابعيها

وبعد موجة الجدل التي أحدثتها الفنانة الشابة، خرجت خلود عن صمتها للرد على ما جرى تداوله، حيث شكرت كل من تضامن معها ووقف إلى صفها في هذه المحنة، واعتذرت عن المشهد غير المقصود، وقالت: "ربنا ما يبليكم في عروضكم".

ووجهت الفنانة الشابة رسالة لمن يقف وراء المقطع، لافتةً إلى أنه شخصية مريضة ليعمل على قص المشهد وتكبير الصورة لإظهار المشهد بغير الأخلاقي، مؤكدةً أن كل من شاهد الحلقة لم يكن ليلاحظ شيء غير أخلاقي على الإطلاق.

ويشارك في العمل إلى جانب خلود كلًا من الفنان أحمد الجقر والفنانة روبي كامل.

خلود ابوبكر : رسالة شكر لأي زول اتضامن معاي وقال كلمة حق ..#السودان pic.twitter.com/vWve8gUEX9 — Sudan Trend 🇸🇩 (@SudanTrends) November 12, 2022



