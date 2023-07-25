انتصار تثير غضب النساء بعد هذه التصريحات

البوابة-أثارت الفنانة المصرية انتصار حالة واسعة من الجدل والغضب بين السيدات بعد حديثها عنهم بطريقة اعتبرها الكثير غير لائقة بهم في برنامج (من غير نفسنة).

قالت انتصار خلال استضافتها: (الراجل و الست لما بيكبروا بيتهدوا فبيولفوا على بعض، ولكن وهما صغيرين الدنيا بتاخدهم، ولو اتجوزتي واحد بيخرج كتير عمرك ما هتعرفي تقعديه في البيت حتى لو معاكي خمس عيال).

و تابعت: (لو اتجوزتي راجل بيتوتي هيفضل بعد الجواز بيتوتي، انتي مش هتغيري أي حاجة في الراجل بعد الجواز).

و أضافت: (الستات مش عارفة هي عايزة إيه، طول النهار هري وفرك، يعني معاها واحد كويس وطيب تقولك مش نغش، لو معاها النغش تقولك ده تاعبني وطول الوقت الستات بيبصوا عليه، لو معاها الممشوق تقولك الستات كلها عايزة تخطفه مني، ولو خدت الصغير تقولك تافه أوي وعايزة أخد واحد من سني...).

وفي وقتٍ سابق، كانت الفنانة انتصار قد أثارت الجدل عند ظهورها في إحدى البرامج التليفزيونية، أنها على استعداد لتقديم مشهد يحتوي على قبلة في أي عمل فني، فيما أكدت أنها سترفض ارتداء المايوه بسبب زيادة وزنها، وفي الحلقة ذاتها تمنت إنتصار أن تعود مشاهد القبلات والمايوهات إلى السينما مرة أخرى، لأن هذا هو الفن في النهاية.