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انتقادات عديدة لنانسي عجرم بعد حفلها الأخير في لاس فيجاس، ماذا فعلت على المسرح؟

انتقادات عديدة لنانسي عجرم بعد حفلها الأخير في لاس فيجاس، ماذا فعلت على المسرح؟
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