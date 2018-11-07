انتقادات عديدة لنانسي عجرم بعد حفلها الأخير في لاس فيجاس، ماذا فعلت على المسرح؟

نانسي عجرم خلال حفلها الأخير في لاس فيجاس

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلها الغنائي الأخير في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، وذلك ضمن جدول حفلاتها في أمريكا بالإضافة إلى عدة دول أوروبية أخرى وكانت آخرهم باريس في فرنسا.

وصبّت جميع الانتقادات في مصلحة نانسي عجرم من وجهة نظر الجمهور، حيث أنها رغم حملها وبطنها المنتفخة والبارزة بفستانها الفضفاض، إلّا أنها رقصت على أرض المسرح بالكعب العالي وتمايلت وسط تفاعل كبير من الجمهور طوال الحفل.

وشهد الحفل صعود شابتين من الجالية العربية على المسرح، شاركتا عجرم الغناء، حيث أمسكت كل منهما المايكروفون وقدمت مقطعا من أغنية، وسط إعجاب النجمة اللبنانية التي حرصت على مساعدتهما والتصفيق لهما لتشجيعهما، وكانت أجواء الحفل مميزة وخاصة.

الجدير بالذكر أن القسوة في انتقاد نانسي عجرم من الجمهور جاءت لأنها تبذل مجهودًا كبيرًا من خلال جولة حفلاتها وسفرها في أمريكا وأوروبا على الرغم أنها في شهور متقدمة من الحمل ونصحها الجميع بأخذ فترة راحة كافية حتى تضع المولود بخير وسلام.