انتقادات لشمس الكويتية بعد طريقتها المثيرة للجدل في التسويق لأغنيتها الجديدة!

الفنانة شمس الكويتية

تعرّضت في الفترة الأخيرة الفنّانة الكويتية شمس لموجة حادة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعيها، وذلك عندما بدأت بالتسويق والإعلان عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي من المرجح أنها أطلقت عليها اسم "ابن الكلب" وذلك بحسب العنوان التي تركته على إحدى الصور.

وأثارت شمس جدلًا واسعًا عبر موقع إنستغرام، وذلك حين قامت بمشاركة صورتها برفقة شاب أجنبي سيمثل دور المودل في الفيديو كليب الخاص بها، وظهرت مستلقية بين أحضانه، مما دفع المتابعين لكتابة الكثير من التعليقات السلبية والمسيئة بشكل عام.

وفي بادئ الأمر ظن الجميع أن الشاب الذي ظهر مع شمس هو زوجها السري الذي لم تعلن عنه سابقًا، أو أن هناك علاقة ما تجمع بينهما، لذا تواصلت التعليقات في الجانب السيء دون توقف.

View this post on Instagram A post shared by Shams- شمس (@shamsofficial_) on Nov 11, 2018 at 9:14am PST

من ناحية أخرى، كانت شمس قد نشرت فيديو آخر لها تقوم باستعراض إطلالتها بشكل كامل شمل حذائها ومجوهراتها وفستانها، وتحركت بطريقة تشبه طريقة عارضات الأزياء التي أظهرت فيها الوشم المرسوم على ظهرها، وتجنبًا لأي تعليق لا يحمد عقباه، قامت بإغلاق خاصية التعليقات على الفيديو بشكل نهائي.