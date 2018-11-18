انتقادات لشمس الكويتية بعد طريقتها المثيرة للجدل في التسويق لأغنيتها الجديدة!
الفنانة شمس الكويتية
تعرّضت في الفترة الأخيرة الفنّانة الكويتية شمس لموجة حادة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعيها، وذلك عندما بدأت بالتسويق والإعلان عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي من المرجح أنها أطلقت عليها اسم "ابن الكلب" وذلك بحسب العنوان التي تركته على إحدى الصور.
وأثارت شمس جدلًا واسعًا عبر موقع إنستغرام، وذلك حين قامت بمشاركة صورتها برفقة شاب أجنبي سيمثل دور المودل في الفيديو كليب الخاص بها، وظهرت مستلقية بين أحضانه، مما دفع المتابعين لكتابة الكثير من التعليقات السلبية والمسيئة بشكل عام.
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أمس، التقيت بالرجل الذي أقسمت له مرة من زمان أنني سأحبه إلى الأبد، ولن أنساه. التقيته ولم أتعرف عليه! نسيته ذلك النسيان المثالي الفاتر المحايد! ارتبكت. صار حضوره نصباً تذكارياً لضعفي البشري. أصْدَق الأكاذيب عبارة: سأحبك إلى الأبد! #ابن_الكلب" " " " " #ابن_ال#كابانا#الكويت#الامارات#البحرين#عمان#المغرب #شمس_انستغرام#العراق #شمس_الكويتيه#مصر#Beauty#الجزائر #شمس_الكويتية#دبي#شمس#اطق_اصبع #أناقة#مشاهير#افراح#السعوديه#بغداد #ردح#خليج#اشطح#تونس#مصر#لبنان
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وفي بادئ الأمر ظن الجميع أن الشاب الذي ظهر مع شمس هو زوجها السري الذي لم تعلن عنه سابقًا، أو أن هناك علاقة ما تجمع بينهما، لذا تواصلت التعليقات في الجانب السيء دون توقف.
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من ناحية أخرى، كانت شمس قد نشرت فيديو آخر لها تقوم باستعراض إطلالتها بشكل كامل شمل حذائها ومجوهراتها وفستانها، وتحركت بطريقة تشبه طريقة عارضات الأزياء التي أظهرت فيها الوشم المرسوم على ظهرها، وتجنبًا لأي تعليق لا يحمد عقباه، قامت بإغلاق خاصية التعليقات على الفيديو بشكل نهائي.
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الغياب يكشف لك مقدار تعلقك بالشخص أو مقدار الراحة العظيمة بغيابه ، الغياب يفسر شعورك بكل صدق... " " ميك اب @makeupbyhanan الفستان @dolcegabbana الشوز @philipppleinofficial المجوهرات @graff " " " " " " #ابن_ال#كابانا#الكويت#الامارات#البحرين#عمان#المغرب #شمس_انستغرام#العراق #شمس_الكويتيه#مصر#Beauty#الجزائر #شمس_الكويتية#دبي#شمس#اطق_اصبع #أناقة#مشاهير#افراح#السعوديه#بغداد #ردح#خليج#اشطح#تونس#مصر#لبنان
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