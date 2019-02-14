مايا رعيدي

شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي أحدث صورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك أثناء تواجدها في إحدى المقاهي لقضاء بعض الوقت داخل مكان غمرته لمسات كلاسيكية والكثير من الصور على الحائط.

ولكن المفاجأة كانت في صورة مايا رعيدي التي استعانت فيها ببرنامج الفوتوشوب لتعديل منطقة الخصر لتبدو منحنية وتعطي منظرًا أكثر جمالية مثل كيم كارديشيان، وهو الأمر الذي عرضها لحملة من الانتقادات والتعليقات الساخرة من قبل المتابعين.

ووصفت بعض التعليقات أن ما رأوه في الصورة كان صادمًا، لأنه حتى ملكة جمال لبنان احتاجت لأن تستخدم برنامج الفوتوشوب؟ فكتبت إحدى المتابعات لمايا رعيدي وقالت: " اذا هي عاملة فوتوشوب لجسمها..أنا شو أعمل يا حسرتي"، وكتبت لها متابعة أخرى: " يعني اذا ملكة جمال لبنان مش متقبلة نفسها شو تركت للبنات العاديات؟؟".

الجدير ذكره أن مايا رعيدي كانت قد علقت على ما حدث بعد الصورة المعدلة على الفوتوشوب، وأعربت عن سعادتها أنها استطاعت أن تجذب كل هذه التعليقات والتفاعل بسبب أنها قامت بتعديل الصورة من جهة الخصر.