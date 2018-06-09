نادين نجيم

أشعلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تطبيق "إنستغرام" من خلال نشرها مقطع فيديو أظهر اللحظات الأخيرة التي تلت انتهاء فريق عمل مسلسل "طريق" من تصوير مشاهده.

وبدت الممثلة في الفيديو متعبة جداً وتحاول النوم في سيارتها فيما يقوم فريق العمل بوضع أغراضها في السيارة.

وقد فوجئ أحد أعضاء هذا الفريق بالعثور عليها نائمة في صندوق السيارة، كما أظهر المقطع المصور احتفال هؤلاء بانتهاء العمل من خلال قطع قالب الحلوى والرقص العفوي والتصفيق والغناء.

وحقق الفيديو أكثر من نصف المليون مشاهدة، وتعليقاً عليه كتبت نادين: "حسناً، خلصنا، خلصت... وكان آخر نهار تصوير. عبينا غراضنا، اتضحكنا، تسلينا وخلصنا الساعة 8. يعني 20 ساعة تصوير. سأشتاق إلى فريق العمل. شكراً لكن لأنكم جعلتم المسلسل أحد أفضل المسلسلات".

مسلسل طريق من بطولة نادين نجيم وعابد فهد، والقصة مأخوذة من رواية "الشريدة" للكاتب نجيب محفوظ.

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