انضمام نجم "لا كاسا دي بابل" إلى المسلسل التركي "اتاتورك".. إليك التفاصيل

ما زال التحضير مستمر لـ المسلسل التركي الشهير "أتاتورك" والذي بدأ العمل عليه قبل ما يقارب الشهر تقريبًا، على ان يعرض على منصة ديزني بلاس.

وبالرغم من ان تصوير المسلسل مستمر إلا انه ما يزال يشهد انضمام العديد من النجوم إلى العمل الذي يتوقع له الجمهور النجاح الكبير، وكان آخرهم نجم اسباني شهير.

انضمام نجم مسلسل "لا كاسا دي بابل" إلى مسلسل أتاتورك

كشفت مصادر اخبارية بأن النجم الاسباني الشهير "دراكو بيريتش" والذي لعب دور شخصية "هلسنكي" في المسلسل الاسباني لا كاسا دي بابل، انضم الى طاقم عمل المسلسل التركي "أتاتورك".

ويشارك النجم دراكو التمثيل الى جانب النجمة التركية سونغول أودان بالإضافة إلى أراس بولوت وغيرهم، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل الأخرى حول الدور الذي سيلعبه النجم الاسباني وتفاصيل شخصيته.

تفاصيل مسلسل أتاتورك

سيعرض المسلسل التركي "اتاتورك" على المنصة العالمية ديزني بلس، حيث بدأ تصوير العمل في شهر يوليو الماضي، ويتالف الموسم الأول منه من 6 حلقات وسيكون العرض الاول في تاريخ 29 أكتوبر 2023 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.

وظهر النجم التركي الشهير "أراس بولوت إينملي" في الإعلان الخاص بالمسلسل على منصة ديزني بلس، حيث أثار جدلًا بشكله المختلف والذي اعتمده ليجسّد شخصية "مصطفى كمال أتاتورك".

وكان من المفترض عرض العمل كفيلم ضخم ولكنّه تم تحويله الى مسلسل بجزئين ليعرض على منصة ديزني.