انضمّوا إلى المتنافسين في تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد

انتعلوا حذاءكم الرياضي لتشاركوا في تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة. سيتم إغلاق مسار من شارع الشيخ زايد يوم الجمعة 8 نوفمبر، لإجراء هذا السباق التاريخي الذي سيتيح لكم للمرة الأولى عبور هذا الشارع الشهير سيراً على الأقدام.



اركضوا في الخط السريع واستمتعوا بمشاهدة المعالم الهندسية الرائعة على جانبي الشارع كما لم تروها من قبل. ينطلق تحدي الجري الأول من نوعه عند الساعة 6 صباحاً من أمام مركز دبي التجاري العالمي، وهو مقدّم من "هيئة مياه وكهرباء دبي" بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، و"اتصالات"، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.



اختاروا المشاركة في مسار 5 كم الملائم لجميع الأعمار والقدرات البدنية، أو مسار 10 كم لمن هم في عمر 18 سنة وما فوق. هذه الفعالية مجانية، لكنّكم بحاجة إلى التسجيل عبر الإنترنت، لتضمنوا أماكنكم. أحضروا أطفالكم في عرباتهم الخاصة، وانضمّوا إلى المئات الساعين لجعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم.



حافظوا على وتيرة حماستكم خلال تحدي 30*30، وانخرطوا في أنشطة برية وبحرية في اليوم التالي لتحدي دبي للجري، أي السبت، مع تحدي "ضمان دبي للسباحة"، حيث يمكنكم الاختيار بين سباق "دبي مايل" لمسافة ميل، و"جيه إيه ذا ريزورت هاف مايل" لمسافة نصف ميل للبالغين، وسباقَي 100 متر و300 متر "جونيور سبلاش داش" للصغار، وسباق "تيم سبلاش داش" للمجموعات المكونة من 4 متبارين.

هذه الفعالية التي تقام في منتجع "جي أيه ريزورت" مثالية ليوم من الاسترخاء، استعداداً للأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة. أما الراغبون في تمارين خفيفة فيمكنهم الانضمام إلى خبيرة اللياقة "زارين داداتشانجي" في جلسة "مايندفولنس ساوند وغونغ سشن" للاسترخاء التأملي، والتي تنعش الذهن وتريح الجسم.

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