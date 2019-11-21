انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "قيامة عثمان" على قناة ATV  التركية

بدأ يوم أمس الأربعاء، عرض الحلقة الأولى من مسلسل "قيامة عثمان" على قناة ATV التركية، وهو المسلسل التاريخي المكمّل للجزء الأول "قيامة أرطغرل"، والذي لاقى نجاحًا باهرًا في جميع مواسمه التي تم عرضها وكان الإقبال الجماهيري عليه كثيفًا ومستمرًا منذ بدايته وحتى نهايته.

وتصدّر مسلسل "قيامة عثمان" بعد عرض الحلقة الأولى منه يوم أمس محركات البحث على جوجل، وبالتأكيد ذلك يعود إلى الشعبية الكبيرة التي حظي بها "قيامة أرطغرل"، حيث أن الجمهور لا زال غير مشبع من هذه الحكاية التاريخية ومتشوق لمتابعة ما الذي سيحدث مع المؤسس عثمان والذي سيتابع مشوار والده أرطغرل.

وكان قد تم التحضير لمسلسل "قيامة عثمان" لمدة زادت عن عام، شهدت تدريبات لفريق العمل وسط ظروف قاسية وتخييم في الغابات، وأعلنت قناة atv التركية عبر حسابها على موقع تويتر عن موعد بداية العرض للعمل وأرفقت مقطعًا ترويجيًا للمسلسل.

والجدير ذكره أن مسلسل "قيامة عثمان" مسلسل تاريخي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، ويقوم بدور عثمان الممثل التركي الشهير بوراك أوزجفيت.

وعثمان بن أرطغرل وُلد في 1258 للميلاد، ويتولى مقاليد الأمور بعد أبيه أرطغرل الذي تُوفي عام 1280 للميلاد؛ حيث يُعتبر من أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.

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