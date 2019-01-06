انغام ترفع دعوى قضائية ضد والد ابنها و هذا هو السبب...

انغام ترفع دعوى قضائية ضد والد ابنها

حركت الفنانة المصرية أنغام دعوى قضائية ضد زوجها السابق، ووالد طفلها الملحن الكويتي فهد، وذلك لطلب زيادة نفقة لابنها عبد الرحمن الذي يعيش معها وفي حضانتها، وليست تلك الدعوى الأولى التي تقيمها أنغام ضد زوجها السابق، حيث سبق وأن طلبت رفع قيمة النفقة مرتين في وقت سابق، وفق ما أكدت مصادر لـمجلة سيدتي نت .

ولا يخفى على أحد توتر العلاقة بين أنغام وأسرة والد طفلها ، فقد سبق وأن وقّعت أنغام على تعهّد بالسماح لأسرة ابنها برؤيته وزيارته، وذلك قبيل إحدى حفلاتها التي أحيتها في الكويت.