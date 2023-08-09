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انفصال مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش.. وهذا أول تعليق للاخيرة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 10:57
أفرا ساراتش ومارت رمضان
أفرا ساراتش ومارت رمضان

تناقل عدد من الصحفيين في تركيا أنباء تشير إلى انفصال نجمي المسلسل التركي طائر الرفراف النجم مارت رمضان ديمير والفنانة أفرا ساراتش بعد علاقة قصيرة.

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انفصال أفرا ساراتش ومارت رمضان بعد علاقة حب استمرت لأشهر
 

أكّد الصحفي التركي الشهير "حسين ألتون" بأن ثنائي مسلسل طائر الرفراف "أفرا ساراتش أوغلوا" و "مارت رمضان ديميت" انفصلا بشكل رسمي بعد علاقة رومانسية دامت لبضعة أشهر.
 

وبالرغم من أن علاقتهما كانت سريّة وحاولا اخفاء تفاصيلها بأكبر قدر ممكن،  إلا ان الصحافة استطاعت التقاطهما في أوضاع رومانسيّة أكثر من مرّة.
 

وحتى هذه اللحظة لم تعلن أي مصادر رسمية عن الخبر بشكل رسمي، فيما التزم الثنائي الصمت، لا سيما انهما أنكرا علاقتهما طوال الفترة الماضية.

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أفرا ساراتش في أول تعليق لها حول الموضوع
 

خلال تواجد النجمة التركية  في مدينة أرناؤوط كوي لحقت بها بعض الكاميرات من اجل لقاء صحفي حيث صرّحت أمام الكاميرا بقولها: "أنا استمتع بالعطلة واستريح حيث أنه قريباً سيتم تصوير الجزء الثاني من المسلسل والذي سيكون خلال يوم 15 أغسطس وأعتقد بأن العرض سيكون في سبتمبر".
 

أما عند سؤالها حول علاقتها بشريكها مارت رمضان ديمير فلم تجب أفرا بأي كلمة بل استمرت بالمشي متجاهلة السؤال، واكدت أنها لا تحب التحدث عن حياتها الخاصة.

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