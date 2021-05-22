انهيار دنيا و إيمي سمير غانم في مراسم دفن والدهما

انهارت كل من النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، حسب موقع اليوم السابع.

و كانت الفنانتان قد تواجدتا داخل السيارة ثم شاركتا في أداء صلاة الجنازة، وحرصتا على وداع والدهما قبل مراسم الدفن.

واستقبلت أسرة الراحل المعزين على المقابر عقب انتهاء مراسم الدفن إذ أعلنت من قبل أنها لن تقيم عزاء بسبب فيروس كورونا.

بدورها نشرت إيمي عبر حسابها بتطبيق (إنستجرام) ، صورة سوداء مكتوب بها: "#سمير_غانم و قالت:( اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يارب إنها أول ليلة له في قبره اللهم آنس وحشته وارحم ارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك واسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم).

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.