النجم التركي الشهير أوزجان دينيز

نشر النجم التركي الشهير أوزجان دينيز صورة مميزة بمناسبة عيد ميلاده، حيث قرر النجم التركي الاحتفال بعيد ميلاده الحالي بطريقة مختلفة ومميزة.

فقان دينيز بنشر صورة يظهر فيها وهو يحمل مولوده الأول لحظة ولادته في المستشفى، ويبدو ان دينيز اختار هذه الصورة بالذات للاحتفال بعيد ميلاده ليعبر فيها عن فرحته وفخرة بمشاعر الأبوة التي يعيشها للمرة الأولى في حياته.

ووصف دينيز طفله بـ "قطعة من الجنة" ومن خلال رسالة طويلة كتبها له اكد الفنان التركي لطفله انه سيكون سنده في الحياة.

والجدير بالذكر ان دينيز قد أطلق اسم "كوزاي" على طفله الاول من زوجته شايدة اتاكان والتي تصغره بحوالي 20 عامًا، وكان دينيز وأتاكان قد تزوجا قبل ولادتها بشهر واحد في حفل زفاف بسيط.