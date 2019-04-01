اول تعليق من أصالة وسبب إلغاء متابعتها لأنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم!

أصالة برفقة أنغام

أوضحت الفنانة السورية أصالة نصري الأسباب التي دفعتها لمقاطعة أنغام وإلغاء متابعتها على مواقع التواصل، وذلك عقب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أن أهم سبب هو صلة القرابة التي تربطها بالزوجة الأولى للموزع الشاب.

وفي حديث خاص لمجلة زهرة الخليج، كشفت أصالة عن الأسباب وقالت: " عملت بلوك لأنغام وألغيت متابعتها، لأن الظرف يحكم، إذ إنه ليس بإمكاني أن أكون منافقة. الأمر واضح، إذ إنها (أنغام) تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلبا على أسرة وأبناء. فتهدّم كيان العائلة، لذا كان لا بد أن اتخذ موقفا".

وتابعت: "لم أفكر للحظة في الصلح مع أنغام، ولا أعرف ماذا سيحصل فيما بعد؟ أو كيف ستتغير الظروف فيما بيننا؟.. أنا داخل الموضوع، وزوجة أحمد إبراهيم الأولى ابن شقيقة طارق العريان، وأعرف تفاصيل تدعوني إلى أن أغضب من أنغام".

يشار إلى أن أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم ظهرا سويًا للمرة الأولى من خلال برنامج الإعلامي نيشان، وتعد هذه الزيجة الرابعة لأنغام، بعد انفصالها في زواجها الأول من مهندس الصوت مجدي عارف، ومن ثم انفصالها عن الموزع الكويتي فهد، وآخرهم انفصالها عن النجم والممثل المصري أحمد عز.