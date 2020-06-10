ايمان العاصي تكشف عن اصابتها بكورونا بهاشتاغ#الكورونا_مش_عيب

في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، قالت الفنانة إيمان العاصي إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد و تعافت بهاشتاج #الكورونا_مش_عيب #المتعافي_مش_منبوذ #المرض_مش_عيب.

وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحاله نفسية صعبة.

وفي النهاية طلبت أن يرحم الجميع الاشخاص المرضى لأنهم يمروا بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم والضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم. وأكدت أن الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيد وليس منبوذ لانه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى كما شكرت كل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.

أما عن الأعراض التي شعرت بها، قالت: (الأعراض إلى حد ما بسيطة، منها قيء، تكسير في العظام، لكن أكبر عرض تعرضت له هو فقدان حاستي الشم والتذوق، والحمد لله كل هذه الأعراض انتهت، وسعيدة إنني تجاوزت هذه الأزمة).