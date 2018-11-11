ايمي سمير غانم ترتدتي الحجاب في السعودية!

ايمي سمير غانم

نشرت الفنانة المصرية الشابة إيمي سمير غانم صورة لها عبر حسابها الخاص في إنستغرام ظهرت فيها مُرتدية الحجاب إلى جانب عدد من الفتيات في احد المطاعم.

وعلقت إيمي على الصورة" أفضل رفقة في جدة، وتفاعل جمهور الفنانة المصرية مع الصورة، ففي الوقت الذي تغزل عدد كبير منهم بجمالها في الحجاب وعفويتها، طالبها آخرون بارتدائه بشكل دائم. فيما تلقت ايمي العديد من الدعوات من جمهورها المتواجد في السعودية بعدها نشرها الصورة.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية ايمي سمير غانم تتواجد في السعودية إلى جانب زوجها الفنان حسن الرداد والذي يتواجد هناك من أجل المشاركة في جلسة حوارية على هامش مؤتمر IGN الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن الفنانة ايمي وزوجها الرداد كانا قد شاركا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عزمي وأشجان" إلى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان سمير غانم، والفنانة نسرين أمين وآخرون.

وحقق المسلسل والذي ينتمي إلى فئة الكوميديا نجاح جماهيري كبير، وقد انتشرت مؤخرًا بعض الاخبار عن نية الثنائي تصوير جزء جديد منه، إلا أن الرداد كان قد صرح في وقت سابق أنه ينوي الإنفصال فنيًا هذا العام عن زوحته ايمي سمير غانم.