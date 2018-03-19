ايهاب توفيق الطفلة اشرقت

فاجأ الفنان المصري ايهاب توفيق جمهوره ومحبيه بطرح اغنية خاصة بمناسبة عيد الأم والذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام تجمعه بطفلة برنامج ذا فويس كيدز بموسمه الثاني المصرية أشرقت، والأغنية تحمل اسم "مشوفتش زي أمي" وهي من كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

يُذكر ان أشرقت كانت ضمن فريق الفنان المصري تامر حسني، في برنامج المواهب ذا فويس كيدز، حيث التف لها الحكام الثلاث تامر حسني وكاظم الساهر واللبنانية نانسي عجرم إلا أنها اختارت الانضمام لفريق تامر حسني.

واستطاعت الطفلة أشرقت الوصول للحلقة النهائية في البرنامج وهي الحلقة التي تعتمد على تصويت الجمهور، إلا أن النتيجة جاءت لصالح الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق الفنان كاظم الساهر.