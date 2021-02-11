بإطلالة رياضية مشرقة: نسرين طافش توجه هذه الرسالة لمتابعيها

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع (إنستجرام).

وخطفت نسرين الأنظار لها بإطلالتها الرياضية، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلقت نسرين على الصور: (اجعل من كل يوم .. يوم مميز و لو بطرق بسيطة.. فالعبرة ليست في ما يحدث من فوضى في الخارج.. العبرة بما في داخلك و بما تقرر أن ترسله انت للعالم من ترددات، أنت أقوى مما تظن)، حسب موقع مصراوي.

من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في مسلسل (الوجه الآخر) مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، سيناريو وحوار السيناريست فداء الشندويلي، وخرجه سميح النقاش.