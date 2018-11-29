باسكال مشعلاني تستعد بتقديم اغنية باللهجة المصرية

كشفت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، عن أغنيتها الجديدة (لعبها صح)، من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، ألحان تامر توفيق، وأكدت باسكال أنها بصدد تقديم أغنية جديدة باللهجة المصرية تهديها للجمهور المصري، قائلة خلال لقائها على أحد البرامج بقناة دبى: (جمهور مصر بحبه كتير وكتير زعلان مني عشان مقللة من شغلي بلهجتهم)، مؤكدة أنها الأغنية ستكون رومانسية، كما وعدت جماهير الأردن أيضا بأغنية باللهجة الأردنية، حسب اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية (بخاف أعشقك) التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب)، من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، توزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر جوزيف كرم.