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باسكال مشعلاني تستعد بتقديم اغنية باللهجة المصرية

باسكال مشعلاني تستعد بتقديم اغنية باللهجة المصرية
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