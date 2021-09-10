باسكال مشعلاني تطرح كليب أغنيتها الجديدة (استنى)

طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) كليب أغنيتها الجديدة (استنى). أغنية (استنى) ممن كلمات محمد الرفاعي وألحان زوجها ملحم أبو شديد .

و صوّرت باسكال الأغنية على طريقة الفيديو كليب من اخراج وليد فايد، وأطلّت بطريقة مميزة ولافتة.

ويقول مطلع اغنية (استنى): (استنى رايح فين تعالا خدني معاك مهما غبت عني بستناك نفسي اخدك في حضني واضمك..).

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغانيها (جنان بجنان) على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) و الاغنية من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم.