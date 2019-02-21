باسل الخياط عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

باسل الخياط

انضم الفنان السوري باسل خياط، إلى لجنة تحكيم مسابقة الحريات وحقوق الإنسان، ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المقامة في الفترة من 15 إلى 21 مارس/آذار المقبل، وتحمل اسم الشهيد الحسيني أبو ضيف، حسب موقع شبكة سبق.

تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الحريات كلا من: المخرج المصري سمير سيف، والناقد الفرنسي أوليفيه بارليه، والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود، والمخرج المصري شريف مندور.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والشباب، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس/آذار المقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وتحت إدارة المخرجة عزة الحسيني، وبرئاسة شرفية للفنان محمود حميدة.