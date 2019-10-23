باسل خياط يستعد لبطولة مسلسل (عهد الدم)

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل (عهد الدم) على المخرج كريم الشناوي، لإسناد مهمة إخرج العمل الذي يقوم ببطولته النجم باسل الخياط والنجمة نادين حسين، وبدأ الشناوي بالفعل في تحضيرات المسلسل الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، من تأليف إياد أبو الشامات، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، حسب اليوم السابع.

(عهد الدم) مسلسل دراما بوليسية تشويقية تدور أحداثه حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم و التحوّلات التي تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدي باسل الخياط شخصية (سليم) ونادين تقدم شخصية (مايا).

يشار إلى أن باسل الخياط قدم أخر أعماله الدرامية مسلسل (الكاتب) وعرض العام الماضي، وشارك في بطولته دانييلا رحمة ، ندى أبو فرحات، نقولا دانيال، جبريال يمين ، وأخرون، إخراج رامي حنا .