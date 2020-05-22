باسم المهندس يطرح (ياللي أحبك موت) في عيد الفطر

يستعد المطرب ماجد المهندس لطرح كليب جديد يحمل اسم (ياللي أحبك موت) في عيد الفطر وهي واحدة من أغنيات ألبوم ( شهد الحروف)، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد وألحان الموسيقار طلال ، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب، وإشراف عام خالد أبو منذر وتم التصوير بدبي لمدة ثلاثة أيام، حسب موقع اليوم السابع.

وكان ماجد المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم (شهد الحروف) في شهر يناير/كانون الأول الماضي، ثم طرح في فبراير/شباط الدفعة الثانية من أغاني ألالبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان ، و هو يتألف من 10 أغنيات تولى كتابتها نخبة من أهم شعراء العالم العربي و من أبرزهم بدر بن عبد المحسن و سعود بن عبدالله و خالد المريخي ويوسف الشطي و فهد بن خالد ودايم السيف .