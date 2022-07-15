رد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على شائعة وفاة الفنان باسم سمرة، التي تم تداولها على نطاق واسع عبرمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال منيرإن ما يتردد حول وفاة الفنان باسم سمرة شائعة سخيفة لا أساس لها من الصحة.

بدوره علق الفنان باسم سمرة على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختفائه عن الظهورعلى خلال الأيام الماضية.

وقال باسم سمرة : ( أنا زي العفريت.. وأعوذ بالله من اللي بيروج الإشاعات دي)، موضحا أنه بصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل.

من جهة اخرى، احتفل باسم سمرة مؤخرا بطرح فيلم (عمهم) الذي يشارك فيه البطولة مع الفنان محمد عادل إمام،سيد رجب ،هدى المفتي، ومحمد سلام، وعدد كبير من النجوم، و من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.