باسم سمرة يعتذر لتركي آل شيخ بعد تضامنه مع محمد صبحي.. ومتابعون يتفاعلون "زمن فاسد"!

هاجم الفنان المصري باسم سمرة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ بعد تطاوله على الفنان المصري محمد صبحي ووصفه بـ"المشخصاتي"، وعبَّر عن استيائه بمنشور نشره عبر حسابه على "فيسبوك".

دعم باسم سمرة الفنان المصري محمد صبحي ووقف إلى جانبه ضد الانتقادات التي طالته بسبب تصريحاته الأخيرة حول رفضه مبلغ 4 مليون دولار لتقديم مسرحية في السعودية فهو يرى أنه يقدم فنًا ملتزمًا وليس ترفيهيًا؛ حينها خرج تركي آل شيخ ونشر تغريدة، كتب فيها: "والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

من بعدها نشر باسم سمرة منشور عبر "فيسبوك" يطلب من الفنانين المصريين الدفاع عن محمد صبحي إزاء السخرية التي تعرض لها، وكتب: "بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله على قفاه ، ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا ايه .. ( المعني في بطن الشاعر )".





باسم سمرة يعتذر من تركي آل شيخ



وتراجع باسم سمرة عن تعليقاته واعتذر من آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، وأوضح أن رد فعله في القضية كان غير لبق وقدَّم اعتذاره، وأكَّد استحالة مهاجمته تركي آل شيخ وأن ما تناقلته مواقع إخبارية عارٍ من الصحة، فقد قدم آل شيخ الكثير للمملكة العربية السعودية وشيء لم يحلم به وهو أمر يفتخر به.

وأضاف سمرة أن مستشار الترفيه أفاد الوطن العربي ويعتذر لتأخره في توضيح تصريحاته.

واختتم كلامه: "أنا بعيد تماماً عن مواقع التواصل الاجتماعي ولست ماهراً فيها وابن أختي هو الذي يدير لي الصفحة، وأؤكد أن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة ونحن وطن واحد".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتذار باسم سمرة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اعتذار باسم سمرة وانقسموا بين منتقد ومدافع للفنان ومقدم البرنامج فكتبت إحداهن: "منتهى اللا مهنيه من مقدم البرنامج قبوله بموضوع زى ده. ولا قال كلمة عن الفنان محمد صبحى. قال نسكت ونظبط نفسنا فى الكلام على السوشيال ميديا وانه اتعلم كده. وما حكاش اصل الحكاية وغلط تركى فى الفنان محمد صبحى. ياترى شايفين نفسكم ازاى بعد كل تعليقات الناس دى ولا انتوا متاكدين انهم شوية وهينسوا وترجعوا انتوا القناة رقم ١ فى مصر".

وكتب آخر: "يعني هو بيعتزر....طب الصحفي السعودي ولا ابو ناصر اعتزروا للفنان محمد صبحي".

وأضاف آخر: "نحن نعتزر لناس باعوا ضمايرهم علشان ولى النعم . نعتزر لانفسنا لاننا قضينا ع المصل الاعلى فى وجود اعلام فاسد فاشل ينجم اصحاب الترندات ويظهرهم ف البرامج اما الشباب المكافح و الذين شرفوا مصر لا مكان لديهم ..... زمن فاسد".

وأضاف آخر: "ترك ال الشيخ اشتري كل النفوس الضعيفه من فنانين و الإعلاميين كلو عيش بس ما تستنوش يبقي ليكم ذكري يذكرها التاريخ زي حمدي قنديل وغيره".