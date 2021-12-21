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باسم مغنية يدافع عن أدهم النابلسي ويهاجم مايا دياب.. "إحترام إرادة الغير حرية"

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:50
باسم مغنية، ادهم النابلسي، مايا دياب
باسم مغنية، ادهم النابلسي، مايا دياب

تباينت ردود الفعل حول اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي الغناء نهائيًا تقربًا من الله، وكان أبرز التغريدات ما كتبته الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الرسمي تنتقد فيه قرار الفنان.

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نشرت مايا دياب عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الفن مش حرام.. الحرام أنكم فيه"، وانطلاقًا من هنا بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد تصرفها ورد فعلها الذي لا ينطوي تحت فكرة احترام الحرية الشخصية كما ادعت في كثير من اللقاءات.

وكان من بين المنتقدين لها الفنان اللبناني باسم مغنية الذي توجَّه عبر حسابه على "تيوتر"، وكتب معلقًا: "ينادون بالحرية ويتغنون بها وعند أول مفرق ينتقدون حرية الغير. إحترام إرادة الغير حرية".

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وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد باسم مغنية، فكتبت إحدى المتابعات: "قصدك مايا ؟اذا اي واذا حدن تاني فكمان معك حق وكلامك جواهر".

وأضاف آخر: "اكتر حدا فشلي خلقي بعد اللي صار اليوم".

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