باسم مغنية يدافع عن أدهم النابلسي ويهاجم مايا دياب.. "إحترام إرادة الغير حرية"

تباينت ردود الفعل حول اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي الغناء نهائيًا تقربًا من الله، وكان أبرز التغريدات ما كتبته الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الرسمي تنتقد فيه قرار الفنان.

نشرت مايا دياب عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الفن مش حرام.. الحرام أنكم فيه"، وانطلاقًا من هنا بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد تصرفها ورد فعلها الذي لا ينطوي تحت فكرة احترام الحرية الشخصية كما ادعت في كثير من اللقاءات.

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام — Maya Diab (@mayadiab) December 20, 2021

وكان من بين المنتقدين لها الفنان اللبناني باسم مغنية الذي توجَّه عبر حسابه على "تيوتر"، وكتب معلقًا: "ينادون بالحرية ويتغنون بها وعند أول مفرق ينتقدون حرية الغير. إحترام إرادة الغير حرية".

ينادون بالحرية ويتغنون بها وعند أول مفرق ينتقدون حرية الغير. إحترام إرادة الغير حرية — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) December 20, 2021

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد باسم مغنية، فكتبت إحدى المتابعات: "قصدك مايا ؟اذا اي واذا حدن تاني فكمان معك حق وكلامك جواهر".

وأضاف آخر: "اكتر حدا فشلي خلقي بعد اللي صار اليوم".