باسم مغنية حول صفعه لـ مؤخرة دانيلا رحمه "مش ندمان"!

ما يزال المشهد التمثيلي الذي جمع دانيلا رحمة بـ باسم مغنية من مسلسل "للموت" يثير الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المشهد كان عبارة عن ضرب باسم والذي يؤدي دور عمر لـ دانييلا التي تؤدي دور ريم على مؤخرتها، وأثار المشهد غضب جماهيري بسبب جُرأته واعتباره غير لائق للموسم الرمضاني.

باسم بمداخلة هاتفية لصالح إحدى المواقع الإخبارية أكد أنه غير نادم على المشهد وقد كان بإطار درامي ضمن شخصية عُمر التي يؤديها بكامل محاسنها ومساوئها وأنه يحترم الشهر الرمضاني إلا أن تصوير المشهد كان قبل شهر رمضان…

الممثل اللبناني تابع يعتذر من الجمهور الذي لم يعجبه المشهد لكن لا يستطيع سوى تقديم الدور كاملاً حتى يقنع الجمهور وأكد أنه ربما يكون هنالك مشاهد أخرى جريئة خلال نطاق العمل الدرامي.

بالحديث عن العمل فتدور قصته حول فتاتان تدعيان سحر وريم عانتا في الماضي بسبب حياة الفقر والظلم واتفقنا على سرقة أموال الرجال الأغنياء بعد أن شبتا سويا داخل أحد الملاجئ، وذلك بعد زواج ريم من هادي، تنشأ علاقة غير شرعية بينه وبين سحر لتتصارع الأحداث بينهما. أما عن نجومه فيتواجد فيه الممثلة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، رنده كعدي وغيرهم من الوجوه المعروفة.

أما عن شارة العمل فقد قدمها الفنان السوري ناصيف زيتون وحملت عنوان "أوقات"،وجاء في كلماتها: "أوقات القلب اللي بيوقف بدو صدمة لتمشّيه، وأوقات القلب اللي بيضعف بدو خيانه لتقوّيه"، في إشارة إلى العناوين العريضة للأحداث الدرامية التي تكللها الخيانة والغدر والدروس القاسية في الحياة. الأغنية من كلمات الشاعر مازن ضاهر وألحان أحمد بركات، وبعد نشرها تمكنت الأغنية من تحقيق أكثر من 5.6 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.



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