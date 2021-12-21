فرح يوسف تطالب أدهم النابلسي الرجوع عن قرار اعتزاله.. ومايا دياب تهاجمه

أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء نهائيًا، في خطوة مفاجأة لم تكن في الحسبان.

وشارك أدهم النابلسي متابعيه عبر قناته على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" مقطع فيديو يعلن فيها الأخبار السارة كاشفًا أسباب ابتعاده عن الغناء، حيث أوضح أن الطريق الذي كان يسلكه في مجال الغناء يتعارض مع أوامر الله تعالى وما خُلقنا من أجله.

وطلب أدهم من متابعيه دعمه في مشاريعه القادمة التي يتحضر لها، مؤكدًا أن اعتزاله لا يعني تغيبه عن الساحة ومنصات التواصل.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقراره إلَّا أن النسبة الأكبر دعمته وباركت له هذه الخطوة الجريئة خاصة أنه ما يزال شابًا في مقتبل العمر ويحظى بشعبية جماهرية كبيرة.

فرح يوسف تهاجم أدهم النابلسي

وكان من بين المعارضين الفنانة السورية فرح يوسف التي توجَّهت عبر حسابها على موقع "تويتر" ونشرت تغريدة، جاء فيها: "الفن مش حرام الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل انسان هو سيد نفسه و خياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك.. وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني".

#الفن_مش_حرام الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين ،

كل انسان هو سيد نفسه ، و خياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك @AdhamNabulsi وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني #الفن_إنسانية pic.twitter.com/BVfLeO83Jd — فرح يوسف (@FarrahYousef) December 20, 2021

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل فرح يوسف، فكتبت إحداهن معلقة: "والله يا فرح اتوقعتها من الكل وما اتوقعتها منك صدمتيني عنجد ! هو ما قال أصلا الفن حرام ، حكا أنو حس هالشي ما بيرضي رب العالمين وقرر يتركه.. كنت من دائما فان لـ الك من زمان بس هلأ اتغيرت نظرتي فيكي ! بدل ما تقولي الله يثبته عم تقولي بتمنى ترجع بقرارك لك شو هالتخلف؟!".

وأضاف آخر: "ما حكى انه الفن حرام !!! قال انه حس هالشي ما بيرضي ربنا وقرر يتركه ما جبركم على شي .... اتركو الشب بحاله وبعدين هو اختار اخرته وانه يعيش حياته برضى ربنا على حسب معتقداته ويفوز بالدنيا والاخرة ليش لحتى نحشر حالنا ! الله يهديه ويثبته على توبته".

مايا دياب تهاجم أدهم النابلسي

ولم تكن فرح يوف الوحيدة التي انتقدت قرار النابلسي، بل أن الفنانة اللبنانية مايا دياب هاجمت قراره بتغريدة شاركتها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "الفن مش حرام.. الحرام انكم فيه".

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام — Maya Diab (@mayadiab) December 20, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طريقة مايا دياب في الرد خاصة أن النابلسي لم يذكر كلمة حرام في الفيديو خاصته ولم يشير إلى أن الفن حرام، فكتبت إحدى المتابعات: "بتصرعونا بالحرية الشخصية ... طيب طبقوها ع حالكم وما تدخلوا بغيركم".

وعلَّقت أخرى: "هو ما حكا الفن حرام حكا الشاب في اشيا اهم من الفن بالنسبه اله واحسن من الفن يلي هو العباده".

وكتبت أخرى ساخرة: "برايي تلتهي بعمليات التجميل تبعك، لانو منظرك بخوف".

وأضافت أخرى: "ما قالك روحي اعملي زيي ولا اجبرك تعملي زيه ،بدأ الفيديو بإنه كل شخث عنده اهدافه وقناعاته ما قالك انا الصح وبس، وبعدين ادهم اعتزل وهو بقمة نجاحه هو حر اذا الاشي بعممله وبحسسه منيح! وشغلة مهمة عالاقل ادهم منسمعله وعنده صوت وكاريزما".

وكتب آخر مستهجنًا رد فعل المشاهير: ""أدهم النابلسي خرج بفيديو قصير عبَّر فيه عن رغبته الشخصية بالتوقف عن الغناء، والتوجه إلى الله. هو لم يشتم أحد ولم يذكر أحداً بسوء، لكن ذلك لم يعجب دود الأرض ولا طحالب المستنقعات، ولا صدأ بعض العقول، فقامت الفقاعات ضده، واستيقظت الكلاب تنهشه وتنال منه."