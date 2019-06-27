باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد وحيده (صوره)

احتفل النجم السوري باسم ياخور بعيد ميلاد ابنه الوحيد روي، وذلك ضمن حفل بسيط جدًّا اقتصر على تقطيع قالب الكيك برفقة ابنه، حسب موقع مجلة سيدتي.

وباسم متزوج من الكاتبة رنا الحريري ولهما ابن وحيد هو روي .

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، يتحضر باسم لاستمرار تجربة الإنتاج، حيث يستعد لإنجاز جزء ثانٍ من المسلسل الكوميدي (ببساطة)، وهو عبارة عن لوحات كوميدية ناقدة ساخرة، وذلك بعد أن قدّم الجزء الأول منه في العام الماضي، حيث من المتوقع أن تنطلق عمليات التصوير في منتصف شهر تموز / يوليو المقبل، بمشاركة باسم وعدد كبير من النجوم والنجمات السوريين.