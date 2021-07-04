باسم ياخور يسخر من زوجته و هي ترد الصاع صاعين!!

مازح النجم باسم ياخور زوجته الحسناء رنا الحريري بصورة كوميدية نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق (انستجرام)، واستخدم فيها أحد الفلاتر التي غيّرت شكلها بالكامل.







وظهر الفنان السوري باسم ياخور في الصورة داخل سيارته بشكله الطبيعي، بينما وضع التطبيق بـ(فيلتر) مضحك يقوم بتغيير الملامح بشكل مضحك بفم كبير وعيون واسعتين، وعلق عليها قائلاً: (مع القمر).



بدورها، ردّت رنا الأمر من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها واستخدمت فيها فيلتر مختلف يظهر ياخور بشكل مختلف وبعيون كبيرة ومخيفة مع إبتسامة واسعة بينما حافظت على شكلها الطبيعي وبدت في غاية الجمال، وعلقت عليها بطرافة: (أجمل ابتسامة إنت).





وكان باسم قد حضر في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل (على صفيح ساخن) للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية.

يشار إلى أن باسم ياخور أصيب بفيروس كورونا قبل شهر تقريبًا، وقد كشف للجمهور تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، وتسببت في حالة من القلق لدى متابعيه.

وقال ياخور إنه كان مصاباً بفيروس كورونا، وأن هذا جاء بعد يومين فقط من انتهاء تصوير مسلسله (على صفيح ساخن)، الذي نافس به في ماراثون دراما رمضان السابق.

وأضاف باسم ياخور أنه بعد الانتهاء من التصوير، بدأت أعراض (كورونا) في الظهور، مبيناً أنها كانت شديدة للغاية، وكانت الإصابة بشكل حاد وقوي.

وعبر باسم ياخور عن كامل امتنانه بأن الإصابة جاءت بعد انتهاء التصوير ولم تكن خلاله، كي لا يتوقف العمل، ما كان سيحول دون استكمال عرض المسلسل في شهر رمضان.