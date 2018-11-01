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باسم ياخور يفتح النار على برنامج نجوم العلوم بعد سخريتهم من مواطنته السورية!

باسم ياخور يفتح النار على برنامج نجوم العلوم بعد سخريتهم من مواطنته السورية!
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