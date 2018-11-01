باسم ياخور يفتح النار على برنامج نجوم العلوم بعد سخريتهم من مواطنته السورية!

باسم ياخور، لجنة تحكيم برنامج "نجوم العلوم"

أعلن النجم السوري باسم ياخور عن استيائه الشديد بسبب لجنة تحكيم برنامج "نجوم العلوم" وطريقة التعامل مع المشتركين، وازدادت حدة غضبه وانتقد أعضاء اللجنة واصفّا إياها بالـ"مخزية".

وكانت القصة بدأت عندما شاركت في البرنامج إحدى المتسابقت من الجنسية السورية واسمها "مرح الحمد"، وعرضت فكرة اختراعها على لجنة التحكيم، ألا وهي آلة لفرز القمامة، ولكن انتهى بها الأمر بالتعرض للسخرية وطلب أحد الحكام منها أن تقوم بالغناء أفضل من الاختراع وفيما بعد لم يسمحوا لها باكمال الغناء حتى، وطلبوا منها الرحيل بشكل مباشر مع إعطاء ننيجتهم.

وعلّق ياخور بطريقة غاضبة على خلفية ما قامت به لجنة تحكيم برنامج "نجوم العلوم" وسخريتهم الواضحة من المتسابقة السورية، وقال:

"لجنة تحكيم برنامج نجوم العلوم ((المخزية)) بدل ما يتعاملو بمنتهى الاحترام مع السورية ((مرح الحمد)) اللي اخترعت ألية فرز جديدة للقمامة وهي مشكلة عالمية كل دول العالم عم تشجع المبتكرين اللي عم يحاولوا يلاقولها حلول.. بيسخروا منها بمنتهى الصفاقة واحدهم بيطلب منها تغني وتسمعوا صوتها ياعيب الشوم على هيك لجنة. مرح.. نحنا بنفتخر فيكي وبابداعك مهما كان رأي هيك لجنة ساقطة انسانيا وعلميا".