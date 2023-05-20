باسم ياخور يكشف حقيقة تعرضه للاعتداء و التهديد بالاختطاف

البوابة-تصدر اسم النجم السوري باسم ياخور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء تعرضه للاعتداء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.

هذا و عبر باسم ياخور عن غضبه و استيائه من انتشار مثل هذه الأنباء وكتب في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) قائلا: (حملة التلفيق والكذب مستمرة وهذا الخبر لا أساس له من الصحة شكرا لكل من أرسل للاطمئنان علي).

يذكر أن إحدى إحدى الصفحات كانت قد نشرت أنباء تفيد بأن الفنان باسم ياخور يتعرض يوميا لمحاولات القتل والتهديد والاختطاف، إلا أنه ينجو منها وعن أنباء تعرضه للاعتداء ذكرت الصفحة أنه استطاع النجاة بنفسه.



