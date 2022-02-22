بالحجاب و تعليق غامض...و رغدة تحسم الجدل

نفت الفنانة السورية رغدة ما تردد عحول قرار اعتزالها التمثيل، وذلك بعد نشرها صورة لها بالحجاب و تعليقا غامضا أثار حالة من الجدل و تكهنات باعتزالها الفن و ارتدائها الحجاب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقالت رغدة: (لم أعتزل التمثيل وأعمارنا جميعها من المؤكد بيد الله و الصورة التي تم نشرها على حسابها على فيسبوك مش مقصوده زى ما الناس فهمت وأنها لم تعتزل).

يذكر ان آخر أعمال النجمة رغدة، مسلسل (الضاهر) وعرض في 2019 من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجي شرف ، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.