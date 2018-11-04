بالرغم من تكتّمه على الأمر..تسريبات تكشف زواج كاظم الساهر بالسر، إليكم التفاصيل!

كاظم الساهر

انتشرت مرة أخرى العديد من الأخبار حول زواج الفنّان كاظم الساهر من خطيبته التونسية سارة، وذلك بعد غياب الموضوع فترة طويلة عن وسائل الإعلام، إلّا أن آخر الأنباء والتسريبات كشفت تفاصيل وأحداث جديدة عن زواج القيصر بالسر.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد كشفت أن كاظم الساهر ما زال على علاقة مع خطيبته التونسية سارة، حيث أن غياب أخبارهما عن الساحة دفع البعض للظن بان خطوبتهما فسخت وتم الانفصال بينهما.

وأفادت التقارير أيضًا، أن كاظم الساهر تزوج من خطيبته سارة بالفعل، ولكنه لا يريد الافصاح عن الأمر في الوقت الحالي، وذلك لأسباب شخصية لم يعلن عنها ولم يتم ذكرها بشكل صريح من خلال المواقع الإخبارية.

وحتى هذه اللحظة لم يخرج القيصر بأي تعليق حول أخبار زواجه التي انتشرت في الفترة الأخيرة، واكتفى بإحياء حفلاته في جولته التي بدأها في عدة دول أوروبية، حيث أعلن مؤخرًا عن حفلتين في لندن من المقرر إقامتهما مع بداية العام الجديد.

الجدير ذكره أن خبر خطوبة الساهر تداولته وسائل الإعلام بقوة في شهر مارس الماضي، والتزم الصمت وقتها ولكن فيما بعد أعلن من خلال حفله في واشنطن عن ارتباطه بفتاة تدعى سارة وأكد للجمهور أن الخطوبة تمت وموعد الزواج لم يتم تحديده بعد.