بالصور: تشييع جثمان الراحلة اللبنانية أمل حمادة إلى مثواها الأخير

الراحلة اللبنانية أمل حمادة

كانت الناقدة اللبنانية أمل حمادة قد فارقت الحياة مساء الثلاثاء إثر تعرضها لجلطة دماغية عن عمر يناهز الـ41 عامًا، وشيّع جثمانها إلى مثواه الأخير في مدينة النبطية ظهر الأربعاء، وسط حضور أسرتها وأصدقائها وعدد من الأهالي في مسقط رأسها.

وتحرّك الجمع الذي حضر لتشييع جثمان الراحلة من أمام منزلها متوجهين إلى أحد المساجد في النبطية، حيث أقاموا صلاة الجنازة، واستقبلوا التعازي بعدما أتموا مراسم الدفن، ولم يكن هناك أي حضور من الوسط الفني.

وكانت الراحلة أمل حمادة قد اشتهرت من خلال إحدى المقابلات التلفزيونية التي أجرتها على قناة المستقبل اللبنانية قبل أربع سنوات، وذلك عندما قالت جملتها الشهيرة: "انقرضوا الرجال وراحوا بالحرب ماتوا"، لتتجه بعد ذلك إلى النقد اللاذع للنجوم في الوسط الفني.