بالصور: في عيد ميلادها الـ20، تيا ابنة نوال الزغبي نسخة عن والدتها..ولكنها تفوقت بجرأتها!

الفنّانة نوال الزغبي

أتمت اليوم الـ22 من نوفمبر تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عامها العشرين، وكان والدها إيلي ديب قد عايدها بهذه المناسبة، حيث قام بمشاركة صورة لها على موقع إنستغرام وترك عليها تعليقًا قال فيه: "عيد ميلاد سعيد توتي".

وسبق للنجمة الذهبية الحديث عن علاقتها بابنتها التي اختارت أن تعيش مع والدها إيلي ديب طليق نوال الزغبي، وعلقت ذات مرة وقالت: "بالنسبة لي تيا ما زالت تعيش معي طوال الوقت، هي اليوم أصبحت في سن تستطيع فيه أن تختار وتقرر العيش معي أو مع والدها، لذا أحبت الحياة مع والدها وهي حرة في اختيارها".

من ناحية أخرى، فإن الشبه الكبير بين الابنة ووالدتها الملقبة بالسمكة الذهبية لا يوصف، ولكن تيا فاقت والدها جرأة من خلال اختياراتها للأزياء التي تقوم بمشاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

على صعيد آخر، فإن الجمهور العربي ومحبي الفنّانة نوال الزغبي في انتظار صدور ألبومها الجديد على أحر من الجمر، والذي سيضم 9 أغاني متنوعة بعدة لهجات كما أعلنت مؤخرًا من خلال تويتر، ويأتي ذلك بعد غياب للنجمة الذهبية عن إصدار الألبومات لفترة طويلة، لهذا فإن متابعيها ينتظرونها بشوق كبير.