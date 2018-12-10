بالصور: نجمات خطفن الأنفاس في 2018 بإطلالات أكثر من جريئة

إطلالات الفنانات الأكثر جدلًا في عام 2018

واكبت النجمات العربيات في عام 2018 والذي لم يتبقى على نهايته إلّا أيامًا قليلة، آخر صيحات الموضة العالمية، والبعض منهن كان محط أنظار الجميع واستحوذ على انتباه الجماهير ووسائل الإعلام بسبب الإطلالات الجريئة التي كانت عنوان الحدث لهذا العام.

وفيما يلي نستعرض معكم أجرأ إطلالات الفنانات خلال عام 2018 والتي كانت مصدرًا للجدل بين متابعيهم، وتسببت لبعضهن بقضايا واتهامات وصلت للحبس لمدة 5 سنوات من باب نشر الرذيلة والفسق والفجور الذي يخالف عادات وتقاليد المجتمعات العربية.

- الفنانة اللبنانية مايا دياب:

من المعروف عن الفنانة مايا دياب أنها دائمًا تجذب الأنظار بإطلالاتها الجريئة، ولكن كانت هذه الإطلالة هي الأجرأ لها في عام 2018، حيث ارتدت هذا الفستان المكشوف والقصير جدًا خلال استضافتها في حفل ملكة جمال لبنان.

- الفنانة اللبنانية إليسا:

دائمًا ما تكون إليسا بسيطة وعفوية في إطلالاتها، واعتمدت خلال فترة مرضها بسرطان الثدي اللبس الغير مكشوف بهدف إخفاء مكان الجراحة، إلّا أنها بعدما شفيت تمامًا اختارت إطلالة شفافة من الأعلى لحضور فعاليات خاصة بشركة "جافينشي" في دبي، واعتبرها الجمهور بأنها جريئة ومثيرة للجدل.

- الفنانة المصرية رانيا يوسف:

والتي تربعت على عرش الفنانات الأكثر جرأة خلال عام 2018، ووصل الأمر إلى القضايا والبلاغات والاتهامات بالفعل الفاضح والفسق والفجور بعد إطلالتها وفستانها الشهير في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

- زوجة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل:

وكانت قد خطفت الأنظار عندما رافقت زوجها في مهرجان الجونة السينمائي، وعادت وخطفت الأنظار مرة أخرى في مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب جرأتها في اختياراتها لفساتينها التي أطلت بها واستطاعت أن تخطف الأضواء من نجمات كثر كانوا قد تواجدوا بجانبها على السجادة الحمراء.

- الفنانة الكويتية شمس:

والتي كانت قد شاركت صورة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام أثارت بها الجدل بسبب اختيارها لفستان قصير جدًا اعتبره البعض بأنه جريء أثناء تواجدها في إحدى الدول الأجنبية.

- الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي:

بالتأكيد سيكون من الغريب عدم تواجد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن هذه القائمة، لذا تواجدت في عام 2018 بقوة، ولعل من أجرأ صورها هي إحداها التي شاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام أثناء قضائها للإجازة خلال الصيف.

- الفنانة المصرية ناهد السباعي:

والتي كانت محط أنظار مواقع التواصل ومواقع الأخبار الفنية خلال عام 2018 بسبب جرأتها في اختياراتها، حيث كانت أجرأها خلال تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.