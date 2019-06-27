بالصورة: إليسا تكشف عن شكل يدها بعد العلاج

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن أزمتها الصحية التي مرت بهاد بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، والمضاعفات التي تعرضت لها.

إليسا، قالت خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم على هامش مهرجان موازين الدولي وتشارك فيه للمرة الثالثة، إنها تحدّثت عن مرضها بعدما تأكدت 100% أنها انتهت منه، وأنها أخبرت عن المرحلة الصعبة التي مرت بها لينتبه الجميع على صحته ويخضع لفحوصات دورية وليس ليتعاطف معها أي أحد، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضافت، العملية الجراحية التي خضعت لها واستئصال 3 غدد ليموفية، باتت يدها تعاني من ورم، لذا سافرت إلى ألمانيا لمدة 21 يومًا وخضعت لعلاج مكثف وانتهت، و رفعت يدها وقالت: (وإيدي رجعت لوضعها الطبيعي).





