بالصور: ابنة ناهد شريف تصل إلى مصر وتنهار بالبكاء بعد زيارة قبر والدتها للمرة الأولى!

وصلت باتريسيا ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف إلى مصر لإحياء ذكرى وفاة والدتها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بزيارة قبر والدتها بعد مرور 38 عامًا على رحيلها، وكانت برفقتها الإعلامية بوسي شلبي والتي شاركت بعض الصور عبر إنستغرام.

وظهرت باتريسيا في إحدى الصور منهارة من البكاء، أثناء تواجدها بالقرب من قبر والدتها، لتعلق الإعلامية بوسي شلبي على الصور التي نشرتهم وتقول أن هذه من أصعب اللحظات التي مرت بها ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف.

الجدير ذكره أن ناهد شريف توفيت في 7 ابريل 1981، بعد معاناة لفترة من الزمن مع مرض السرطان، تاركة وراءها ابنتها الوحيدة، باتريسيا، والتي كانت تبلغ من العمر 4 سنوات وقت رحيلها، وتعيش باتريسيا في الوقت الحالي ما بين القاهرة ولندن وبيروت، بحكم عملها في مجال صناعة وتوريد الرخام.