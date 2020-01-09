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بالصور: الفنانة أحلام في ضيافة الوليد بن طلال في قصره

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:25
أحلام
أحلام

على هامش تواجدها في المملكة العربية السعودية ومشاركتها في فعاليات سمرات شتاء الرياض، حلت الفنانة الإماراتية أحلام ضيفة على الأمير الوليد بن طلال والذي دعاها لحضور الغداء في قصره في الرياض.

وشاركت أحلام صورة جمعتها مع الوليد بن طلال في منزله، وتركت تعليقًا عبرت من خلاله عن سعادتها قائلة: " تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك".

وكانت أحلام قد أحيت حفلها الغنائي يوم الثلاثاء الماضي في موسم سمرات شتاء الرياض بصحبة الفنان أصيل أبو بكر في متنزه الثمامة البري، وكان هناك عدد من الفنانين الآخرين أيضًا قد شاركوا ضمن نفس الفعاليات ومنهم: ميريام فارس، وأنغام وحسين الجسمي وأسما المنور وغيرهم.

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