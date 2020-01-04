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هاني شاكر يستعد لإحياء حفل ضمن مهرجان الرياض للعود

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:24
هاني شاكر
هاني شاكر

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