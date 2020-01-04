هاني شاكر يستعد لإحياء حفل ضمن مهرجان الرياض للعود

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:24 هاني شاكر © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بعد الغاء حفله: محمد منير يطمئن جمهوره على صحته بهذه الصور حفتر يعلن النفير لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في ليبيا خلاف بمجلس الشيوخ الأمريكي بسبب كيفية المضي بإجراءات محاكمة ترامب 5 أبراج لا تتحمل ألم الانفصال بسهولة وتبحث عن الانتقام سفير إيران بالـ"UN": قتل قاسم سليماني يعادل شن حرب Loading content ...