بالصور: غادة عبد الرازق تعلن خطوبة ابنتها (روتانا)

فاجأت النجمة غادة عبد الرازق متابعيها على حسابها الشخصي بموقع (إنستغرام)، بنشر صور من خطوبة ابنتها روتانا، وعلقت عليها قائلة: (تهانينا حبيبتي روحي كل شيء في هذه الحياة أتمنى أن تكون الحياة القادمة أعطتك كل ما تريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً)، فيما انهالت التعليقات بالمباركة للعروسين متمنيين لها التوفيق.

يذكر أن روتانا ابنة غادة عبد الرازق، أعلنت طلاقها من زوجها الأول حامد الشايب في 2019، بعد زواج استمر 7 سنوات، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين هما (خديجة وجويرية).

من جانب آخر، دخلت غادة عبد الرازق في مفاوضات مع المنتج أحمد الجابري، من أجل بطولة مسلسل جديد يحمل اسم مبدئي (السكة العوج) من تأليف حسان دهشان ومرشح لإخراجه محمد أسامة، على أن يعرض في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التحضيرات الفعلية.